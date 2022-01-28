Абакан, 28 января, 2022, 08:38 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 325 человек, выздоровел 61 пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала 2022 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 3453 человек. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,4; за неделю — 2,4.

Амбулаторно лечатся 3888 (+781) человек, в стационарах находятся 479 (+22) пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в республике выявили 292 носителя коронавируса, выздоровели 119 человек.