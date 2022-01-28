Берлин, 28 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В настоящее время Североатлантический альянс (НАТО) не собирается принимать Украину в свой состав. Об этом 28 января заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью редакционной группе Funke.

Анналена Бербок

«В настоящее время вообще никакого расширения НАТО на Восток не предвидится», — сказала она.

При этом Бербок отметила, что ввиду этого обстоятельства у неё были долгие дискуссии с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве на тему того, о чем в этом вопросе ведется спор.

«Каждый, в том числе Россия, знает, что в настоящее время это (вступление Украины в НАТО) не значится в повестке дня», — добавила глава МИД ФРГ в ответ на вопрос о намерении Киева вступить в альянс.

В то же время она указала, что считает, что у каждой страны существует выбор того, к каким альянсам она хотела бы присоединиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкенобсудил с египетским коллегойСамехом Шукри ситуацию вокруг Украины.