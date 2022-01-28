Улан-Удэ, 28 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Бурятии приняты новые антиковидные меры в связи с продолжающимся ростом заболеваемости. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, по решению оперштаба на дистанционное обучение переходят все школы.

Pixabay.com Школьный класс

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"На сегодняшний день 152 ребёнка получают лечение от новой коронавирусной инфекции в стационарах республики. Госпитализация детей за последнюю неделю увеличилась в 3 раза», — отметили в правительстве.

В дистанционном режиме дети будут учиться две недели с 31 января. При этом сделано исключение для учащихся 9 и 11 классов. Кроме того, с 28 января по 13 февраля в регионе закроются компьютерные клубы.