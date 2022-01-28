Чита, 28 января, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 28 января, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 625 105 человек (+2807 за сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Известно, что 578 824 человека полностью вакцинированы (+1697 за сутки) и 146 651 забайкалец привит повторно (+1890 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 января введена проверка кодов на входе в ТЦ, ТК, ТРЦ, и при обслуживании посетителей на объектах непродовольственной группы товаров.

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