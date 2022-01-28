Душанбе, 28 января, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Встречу в таджикском городе Исфара в Согдийской области провели представители компетентных органов Таджикистана и Киргизии с целью обсудить конфликт, произошедший на границе республик 27 января. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

В ведомстве отметили, что в настоящее время ситуация в районе конфликта стабильная. Стороны пытаются выяснить причины случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января министерство здравоохранения Киргизии объявило, что число военнослужащих республики, которые пострадали в перестрелке на границе с Таджикистаном, увеличилось с 7 до 11.