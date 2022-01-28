Омск, , 07:49 — REGNUM Геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны — это беспрецедентное по масштабу злодеяние, подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он поддержал инициативу представителей Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма, попросивших президента РФ Владимира Путина признать геноцид советского народа в годы войны.

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По словам Кондакова, никакое прощение и воздаяние не компенсирует понесённых жертв. Были замучены и убиты миллионы граждан Советского Союза.

«Мой родственник был узником «Маутхаузен-Гузен», заключённым «20-го блока смерти». Необходимо не только признать факт геноцида, его нужно юридически закрепить на государственном уровне», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.