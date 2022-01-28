Ульяновск, 28 января, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Ульяновская область получит федеральные средства на обеспечение лекарствами пациентов с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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Между регионами распределено более 5 млрд рублей федеральных трансфертов для софинансирования расходов по приобретению лекарств для ковидных пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Средства выделены из резервного фонда правительства России.

Согласно распоряжению, Ульяновская область на лечение амбулаторных больных получит 31 071 тыс. рублей.

Напомним, ранее ульяновские власти заявляли, что в регионе амбулаторно лечатся свыше 3 тыс. пациентов с коронавирусом, в ковидных стационарах насчитывалось более 730 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 125 336 случаев заражения коронавирусом, победили болезнь 117 635 человек, умер 4051 ковид-больной.