Иркутск, 28 января, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 28 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7554 человек, причём 17 из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 168 534 (+820 за сутки). За последнее время это рекордный показатель.

Госпитализированы 2599 (+186 за сутки). В то же время излечились 153 637 пациентов (+216 за сутки).

Ещё 605 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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