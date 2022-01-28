Якутск, 28 января, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Отлов, содержание и строительство приютов для бездомных собак не должны осуществляться только на муниципальные деньги. Об этом заявил на онлайн-совещании министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики глава столицы Якутии Евгений Григорьев, сообщает 28 января корреспондент ИА REGNUM.

geralt Собака в приюте

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Мэр подчеркнул, что у города много первоочередных задач, которые необходимо финансировать, и Якутск уже давно перешагнул по расходам на решение проблемы бродячих собак размер выделенных субвенций.

«Я считаю, что эти полномочия должны быть обеспечены средствами», — высказался Евгений Григорьев.

По его словам, в Якутске в приютах находится 1200 собак и на их содержание будет потрачено 126 млн рублей в год. Это притом что в городе, по примерным подсчётам, бегают ещё 6300 собак, и люди требуют отловить их и обеспечить безопасность горожан.

«Государство должно взять на себя содержание этих собак. Мы тогда должны трезво сказать себе: обезопасить людей, содержать собак в приютах, будет стоить столько-то. Такая методика определена в федеральном законе. Дальше разграничить полномочия по софинансированию. И когда уже есть чёткие показатели, уже можно говорить о халатном отношении кого-то. Самое главное — обезопасить людей», — подчеркнул глава Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, мэры городов России готовы обсуждать внесение поправок в закон «Об ответственном обращении с животными», чтобы соотнести прописанные в документе положения и их практическое применение. Об этом заявил на онлайн-совещании министерства по развитию Дальнего Востока глава Якутска Евгений Григорьев.