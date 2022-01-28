Якутск, , 07:16 — REGNUM Мэры городов России готовы обсуждать внесение поправок в закон «Об ответственном обращении с животными», чтобы соотнести прописанные в документе положения и их практическое применение. Об этом заявил на онлайн-совещании министерства по развитию Дальнего Востока глава Якутска Евгений Григорьев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бродячие собаки (сс) Fancycrave

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«Мы готовы принять участие в рабочей группе, чтобы довести свои предложения, исходя из практической работы на местах», — сказал Евгений Григорьев, пояснив, что обсудил этот вопрос с главами других городов и озвучивает консолидированную позицию.

В том числе, у руководителей муниципалитетов возникли вопросы, как ежегодно прививать собак от бешенства, если после стерилизации и отправки обратно в естественную среду их нельзя отлавливать повторно. Мэр Якутска также выразил опасения относительно того, что будет, если не проводить дегельминтизацию бродячих животных.

Евгений Григорьев подчеркнул, что мэры видят необходимым определить, какое количество собак в подведомственных им населённых пунктах, и действовать уже на основании этой информации. Кроме того, есть потребность поставить верхнюю планку по количеству бродячих животных, которые могут находиться в городе.

«Это наша консолидированная позиция. Мы готовы, чтобы нас включили в группу, которая обсуждает эти законы», — подчеркнул мэр Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политобозреватель Тимофей Ефремов назвал федеральный закон «Об обращении с животными» неадекватным и окружённым популизмом без внесения в него реальных корректировок. Глава Якутии Айсен Николаев призвал доработать закон так, чтобы приоритетом стала жизнь человека, а не собаки.