Вашингтон, 28 января, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с египетским коллегой Самехом Шукри ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Госсекретарь и министр иностранных дел обменялись взглядами относительно недавних событий, касающихся Украины, поддержки выборов в Ливии и вопросов, связанных с регионом и двусторонними отношениями», — говорится в сообщении.

При этом детали переговоров не приводится. Сообщается лишь, что Блинкен указал Шукри важность соблюдения прав человека для продолжения диалога между Каиром и Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Китая Ван И. Он сообщил китайскому коллеге, что эскалация может повлечь риски для мировой безопасности.