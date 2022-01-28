Тегеран, , 08:42 — REGNUM 27 января официальные лица Ирана и Узбекистана на встрече выразили готовность укреплять сотрудничество в области транзита и транспорта, заявил информационный центр министерства дорог и городского развития Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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На встрече присутствовали глава министерства дорог и городского развития Ирана Шахриар Афандизаде и члены узбекской делегации, в том числе заместитель министра торговли этой страны.

На встрече особое внимание было уделено уникальному географическому положению Ирана, в связи с чем стороны обсудили использование существующих возможностей для дальнейшего развития транзитных маршрутов в целях содействия торговому обмену.

Кроме того, обе стороны отметили важность содействия внешней торговле за счет значительных возможностей юго-восточного иранского порта Чабахар.

Порт Чабахар, крупнейший в Иране после Бендер-Аббаса, является одним из ключевых элементов транспортного коридора «Север-Юг».