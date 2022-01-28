Тегеран, , 08:47 — REGNUM 27 января глава Пограничной таможенной организации Хостави в иранской провинции Керманшах заявил, что объём экспорта иранских товаров через западную границу в текущем году вырос на 466 процентов в стоимостном выражении. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мехди Аббасян заявил, что с начала текущего иранского года (21 марта 2021 года) в среднем ежедневно от 250 до 480 контейнеровозов перевозили иранские экспортные товары в Ирак, что является беспрецедентным случаем за последние 15 лет.

«Между тем, в текущем году в таможенной организации Хосрави у нас был отмечен заметный рост транзита», — отметил он.

Глава таможенной организации подчеркнул: «Ирану необходимо изменить свой подход по сравнению с прошлым, поскольку иракская сторона объявила, что скоро начнет рассматривать возможность транзита иранских товаров в Сирию, в связи с чем Исламская Республика сейчас занята подготовкой необходимой инфраструктуры».

«Принимая во внимание нынешние сложные условия, ответственность каждого сотрудника Таможенной организации заключается в защите экономических интересов страны», — заявил Аббасян.

Он сослался на девиз Всемирной таможенной организации 2022 года «Цифровая эволюция и предоставление динамичных методов в таможенных службах», отметив, что это демонстрирует важность использования инновационных методов в оказании таможенных услуг.