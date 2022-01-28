Ульяновск, 28 января, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области официально подтверждено почти два десятка новых случаев заражения штаммом «Омикрон». Заболевшие не выезжали за пределы региона, сообщает управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным данным ведомства (на 27 января), в регионе зарегистрировано 19 новых случаев новым штаммом SARS-CoV-2 «Омикрон». В управлении отмечают, что заболевшие не покидали Ульяновскую область, то случаи не завозные.

«Все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

В настоящее время определён круг контактных лиц, все они протестированы на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области сделано более 1,7 млн тестов на коронавирус. За последние сутки количество контактных лиц, которые находятся под наблюдением, увеличилось с 10 372 до 11 606 человек.