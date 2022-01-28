Москва, 28 января, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Сенатор от Законодательного собрания Приморья в Совете Федерации Людмила Талабаева выступила с критикой будущего города-спутника Владивостока на заседании расширенного комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗС ПК.

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Людмила Талабаева в выступлении аргументированно высказалась по поводу строительства новой агломерации — жители Владивостока, Надеждинского района да и всего Приморья активно обсуждают эту тему.

«Понимая всю важность и грандиозность планов и поддерживая их, люди, живущие здесь и сейчас, задают резонный вопрос: когда они почувствуют на себе, что жить на этой отдаленной территории становится комфортнее? Вы знаете, что в Надеждинском районе в этом году зимой люди выходили на демонстрации, потому что у них не было света, потому что строят новые дома, новые коттеджные поселки, подключая их к старым коммуникациям. Вы сейчас хотите построить город-спутник между Владивостоком и Артемом, значит, посадить его на старые сети? Кроме того, а что мы будем делать с остальной территорией Приморья? Уже сейчас население сконцентрировано на юге. Люди съезжаются сюда со всего края в поисках работы и лучшей жизни. Отдаленные территории пустеют. А проект города-миллионника еще более это усугубит, предполагая собрать почти все население в одной точке», — сказала Талабаева.

Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков согласился с доводами и заверил, что вместо того раздробленного энергетического хозяйства необходимо создавать одну сильную обслуживающую организацию, которая сможет и бюджеты лоббировать, и обслуживать потребителей на достойном уровне, и справляться с климатическими невзгодами, которые регулярно случаются в Приморье.

«На территории ТОР «Надеждинская» принято решение построить город-спутник, то есть несколько микрорайонов, расширяющих Владивосток. Ведь столице ДФО нужно расти. Альтернатива — строить на сопках, а там строить в три раза дороже. Это просто разумный вектор развития Владивостока. Постановлением правительства в декабре 2021 года принято расширение финансирования ТОР «Надеждинская» почти до 30 млрд рублей. Мы предусмотрели расходы на создание новой инфраструктуры, способной обеспечить электроэнергией реализуемые проекты индивидуального и многоэтажного жилищного строительства. Кроме того, Спутник не оттянет население, а сделает ниже цены на жилье и более благополучной городскую среду в столице нашего Дальнего Востока», — сказал Чекунков.

Талабаева акцентировала, что при создании таких мегапроектов нужно ориентироваться в первую очередь на интересы коренных жителей края, которые уже здесь живут и работают, нужно сначала им создавать достойные условия и вкладывать в это миллиарды госбюджета.

Отмечается, что накопленный износ инфраструктуры, недостаток социальных объектов сказывается на качестве жизни дальневосточников, вследствие чего происходит снижение численности населения Дальнего Востока. Миграционный отток с 2013 по 2019 год снизился более чем в четыре раза, с 45 тыс. человек в год до 10,5 тысячи, и снова увеличился в пандемию до 19 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках программы «Дальневосточный квартал» отобраны пилотные площадки для строительства более 2,5 млн кв. метров жилья.