Новороссийск, Краснодарский край, , 06:16 — REGNUM Боевые корабли Черноморского флота России провели артиллерийские стрельбы в ходе учений в Черном море, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Работа Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Экипажи кораблей ЧФ выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям в рамках планового учения, проводимого с корабельными силами флота в акватории Черного моря», — отметили в ЮВО.

В пресс-службе добавили, что экипажи кораблей отработали артиллерийские стрельбы по воздушным целям, а также плавучим минам. Отмечается, что в стрельбах принимала участие группировка кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Эссен».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в акватории Черного моря стартовали учения Черноморского флота России. В них принимает участие более 20 боевых кораблей и вспомогательных судов. Аналогичные крупные учения проходят на Северном и Балтийском флотах.