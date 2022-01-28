Кемерово, 28 января, 2022, 06:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области за сутки количество школ и классов, отправленных на «удалёнку», выросло почти вдвое. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Он уточнил, что права по точечному переводу классов и школ на дистанционное обучение власти передали директорам образовательных учреждений.

«Цифры подтверждают, что у нас «Омикрон», на 26 января на дистанционный режим были переведены 931 класс в 230 школах и 30 школ, 27 января — это уже 1700 классов и 51 школа», — приводит редакция «Сибдепо» слова Цивилёва.

При этом глава региона пока не видит необходимости переводить все школы на «удалёнку».