Биробиджан, 28 января 2022, 06:06 — REGNUM В Биробиджана 27 января состоялись вечер памяти жертв холокоста и траурный митинг. За погибших в годы гонения евреев молился главный раввин региона Эфраим Колпак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЕАО.
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В доме культуры Биробиджана звучали стихотворения, посвящённые теме преследования евреев, были представлены вокальные, инструментальные и хореографические номера. Еврейская община «Фрейд» провела ежегодный траурный мемориальный митинг, посвящённый жертвам холокоста.
Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономия также приняла участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб». Учеников школ региона ознакомили с информацией о блокаде и раздали им кусочки хлеба весом в 125 грамм каждый.