Биробиджан, 28 января, 2022, 06:06 — ИА Регнум. В Биробиджана 27 января состоялись вечер памяти жертв холокоста и траурный митинг. За погибших в годы гонения евреев молился главный раввин региона Эфраим Колпак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЕАО.

Холокост

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«Эта молитва посвящена тем, кто стал жертвой трагических событий, о которых вспоминаем сегодня. Жизнь продолжается в другом формате, вне физического тела, вне этого мира, и уже от нас зависит, будет ли им легко или тяжело там. Эта молитва — упоминание о душах людей, которые погибли во время Катастрофы. Очень радует, что такие мероприятия есть и в Биробиджане, что тема не предается забвению. Важно помнить уроки истории не только евреям, но и всем. Для того чтобы это больше никогда не повторилось, чтобы мы могли жить в мире, и все вместе существовать — вне зависимости от этнической принадлежности», — отметил Эфраим Колпак.

В доме культуры Биробиджана звучали стихотворения, посвящённые теме преследования евреев, были представлены вокальные, инструментальные и хореографические номера. Еврейская община «Фрейд» провела ежегодный траурный мемориальный митинг, посвящённый жертвам холокоста.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономия также приняла участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб». Учеников школ региона ознакомили с информацией о блокаде и раздали им кусочки хлеба весом в 125 грамм каждый.