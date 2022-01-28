Владивосток, 28 января, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Приморье в ожидании подъем заражений коронавирусом — для оказания медицинской помощи жителям привлекут студентов разных курсов профильных учебных заведений края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Медики выезжают на дом

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Уже сформированы списки студентов и ординаторов Тихоокеанского государственного медицинского университета, медицинского колледжа и его филиалов. Всего более 1500 человек придут на помощь здравоохранению.

В зависимости от курса, студенты могут работать санитарами, фельдшерами, операторами колл-центров, заниматься доставкой лекарств и продуктовых наборов гражданам старше 65 лет. Опыт подобной работы уже есть.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Коми студентов-медиков освободят от учебы и направят на работу в медучреждения, где из-за роста числа заболевших ковидом нужна дополнительная помощь.