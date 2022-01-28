Сантьяго, 28 января, 2022, 04:26 — ИА Регнум. В северном чилийском регионе Тарапака 27 января произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Чили

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 21:31 по местному времени (03:31 мск 28 января). Эпицентр землетрясения располагался в 137 километрах к северо-востоку от столицы одноимённой провинции, портового города Икике (227 тысяч жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 100 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему моменту не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,1 произошло в округе Моровали в Индонезии.