Абакан, , 04:19 — REGNUM В школе № 5 города Абакана 27 января прошли мероприятия, приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве образования и науки Хакасии.

Выставка «Подвиг духовенства в блокадном Ленинграде» Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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Педагоги рассказали школьникам о «Непокорённом Ленинграде» на уроках истории, классных часах, на уроке Мужества, показали кадры хроники.

Ученики узнали о том, как дети в блокадном Ленинграде сражались с голодом, холодом, смертью. Как они помогали взрослым, вставая за станки, ухаживая за ранеными и строя оборонительные укрепления. Медалями за оборону Ленинграда были награждены более пяти тысяч ленинградских подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в России отметили 78-летнюю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, длившейся почти 900 дней.

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