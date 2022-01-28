Кампала, , 03:56 — REGNUM Не менее 800 человек пострадали в результате наводнений и схода оползней в районе Кисоро на западе Уганды, сообщает пресс-служба угандийского общества Красного креста.

Уганда

В организации уточнили, что в результате стихийных бедствий погибли девять человек, пострадали не менее 800. У этих людей оказались разрушены дома. Отмечается, что власти Уганды уже направили помощь в пострадавший регион. Также пострадавшим людям направили питание.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 января на запад Уганды обрушились сильные ливни, вызвавшие наводнения и сходы оползней. Наибольшее число пострадало в населенных пунктах, расположенных у горы Махабура. Изначально сообщалось о девятерых погибших в результате стихийных бедствий.

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