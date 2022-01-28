Кито, 28 января, 2022, 03:05 — ИА Регнум. 28 января в Кито на стадионе «Ла Каса Бланка» сборная Эквадора по футболу в матче пятнадцатого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 сыграла вничью со сборной Бразилии со счетом 1:1.

Granada Филипе Коутиньо

Первый мяч на шестой минуте встречи забил опорный полузащитник мадридского «Реала» Каземиро — 0:1. На 75-й минуте защитник «Сантос Лагуны» Феликс Торрес вернул хозяев в игру — 1:1.

Желтые карточки получили Эмерсон (1'), Алиссон Беккер (31'), Рафаэль Диас (42'), Эдер Милитао (45+2'), Эннер Валенсия (70') и Мойсес Кайседо (78'). Две красные карточки получили Александер Домингес (15') и Эмерсон (20').

Составы команд:

Эквадор: Домингес, Торрес, Хинкепи, Эступиньян, Песьядо (Кайседо, 66'), Груэсо (Пресиадо, 66'), Плата, Франко (Галиндес, 18'), Кайседо (Мендес, 85'), Эстрада (Каселен, 85'), Валенсия.

Бразилия: Беккер, Эмерсон, Силва, Милитао, Сандро, Фред, Каземиро, Коутиньо (Алвеш, 33'), Кунья (Барбоза, 78'), Диас (Антони, 63'), Жуниор (Жезус, 63').

Сборная Бразилии, набрав 36 очков, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице группы. Эквадор с 24-мя очками расположился двумя строчками ниже.