Кулеба обсудил с Боррелем новые санкции против России
Киев, 28 января, 2022, 01:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили введение против России новых санкций. Об этом вечером 27 января сообщает пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что особое внимание собеседники уделили «перспективам продвижения дипломатического урегулирования российско-украинского вооружённого конфликта».
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Боррель рассказал Кулебе об итогах заседания Совета ЕС по иностранным делам и пригласил его поучаствовать в следующем заседании. Также было заявлено, что в настоящее время не планируется эвакуировать сотрудников представительства и членов их семей с Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины не имеют возражений по предложениям США по безопасности, которые Вашингтон намерен направить России.
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