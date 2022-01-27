Абуджа, 28 января, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Не менее 14 человек, подозреваемых в похищениях людей, задержали полицейские Нигерии в ходе операции в штате Джигава на севере страны, сообщает пресс-служба местной полиции.

Нигерия

По ее данным, сотрудники правоохранительных органов провели ряд рейдов на предполагаемые базы похитителей. При этом в ходе операции удалось освободить 20-летнюю женщину, пропавшую 8 января.

«Среди 14 подозреваемых — десять мужчин и четыре женщины. Двое из них получили ранения из-за произошедшей перестрелки», — добавили в пресс-службе.

Задержанным предъявят обвинения в похищении людей после того, как завершится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января фермер из штата Кацина в Нигерии продал крышу своего дома, чтобы насобирать деньги на выкуп для похищенного сына. Отмечалось, что бандиты требовали от него выкуп в размере 100 тыс. долларов США.