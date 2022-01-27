Лондон, 27 января, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Тоттенхэма» намерено получить от «Пари Сен-Жермена» полную сумму за трансфер 25-летнего французского центрального полузащитника Танги Ндомбеле.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «шпоры» не намерены совершать обмен футболистами. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Ндомбеле в 38 миллионов евро.

При этом трансфер Ндомбеле из «Лиона» обошелся лондонскому клубу в 60 миллионов евро. Текущее соглашение французского футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне футболист принял участие в шестнадцати матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Вулверхэмптона» и «Ньюкасла» и одной результативной передачей.