Тюмень, 27 января, 2022, 23:54 — ИА Регнум. В Тюмени с 28 до 3 февраля закрываются оба корпуса школы №70 из-за вспышки ОРВИ. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Занятия для более чем трёх тысяч учащихся будут проходить в дистанционном формате. Также приостановлены занятия секций или переведены на удалёнку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с начала пандемии на 27 января коронавирус выявили у 98 166 человек, выздоровели 84 483 пациента, скончались 3 708.За сутки на 27 января коронавирус выявили у 640 тюменцев. Это на 40 человек больше, чем днём ранее.