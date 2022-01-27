Вашингтон, , 23:37 — REGNUM США дадут быстрый ответ на российское военное присутствие на Кубе, если заметят такую тенденцию, заявил 27 января на брифинге официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

США и Куба En.wikipedia.org

«Если мы действительно увидим движения в этом направлении, то наш ответ будет быстрым и решительным», — сказал Прайс, отвечая на вопрос журналистов о возможности появления военных баз России на Кубе в ответ на расширение военного присутствия НАТО у российских границ.

Напомним, в декабре 2021 года Россия опубликовала проект договора с США и соглашения с НАТО по стратегической стабильности и гарантиям безопасности, потребовав юридических гарантий отказа от расширения НАТО на восток и отвода группировок альянса в границы 1997 года.

Ответ США был передан в МИД России 26 января, при этом Вашингтон просит не публиковать текст этого документа.

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