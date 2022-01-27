Кито, 27 января, 2022, 23:22 — ИА Регнум. 28 января в Кито на стадионе «Ла Каса Бланка» сборная Эквадора по футболу в матче пятнадцатого тура групповой стадии отборочного турнира к чемпионату мира 2022 примет сборную Бразилии.

Granada Филиппе Коутиньо

Матч обслужит колумбийская бригада арбитров во главе с Вильмаром Рольданом. Ассистенты главного судьи — Александер Гусман и Хон Леон, резервный арбитр — Карлос Бетанкур.

Стартовые составы команд:

Эквадор: Александер Домингес, Первис Эступиньян, Феликс Торрес, Пьеро Хинкепи, Ангело Песьядо, Карлос Груэсо, Гонсало Плата, Мойсес Кайседо, Алан Франко, Эннер Валенсия.

Бразилия: Алиссон Беккер, Алекс Сандро, Эдер Милитао, Тиаго Силва, Эмерсон, Каземиро, Фред, Филиппе Коутиньо, Рафаэль Диас, Матеус Кунья, Винисиус Жуниор.

На данный момент сборная Эквадора с семью победами и 23-мя очками занимает третье место в турнирной таблице группового этапа. Сборная Бразилии, набрав 35 очков, располагается двумя строчками выше.