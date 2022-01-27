Скопье, , 23:17 — REGNUM Генеральный прокурор Северной Македонии Любомир Йовески 27 января сообщил о том, что 26 января получил по почте письмо с угрозой убийства. Письмо было отправлено 17 января 2022 года в 10:26 из города Манастир.

Прокурор Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, письмо было написано на двух языках — македонском и английском. Требование шантажиста было связано с конкретным уголовным делом, завершенным в декабре 2021 года за отсутствием состава преступления. Отправители письма потребовали, чтобы прокуратура продолжила работу над делом.

27 января стало известно, что ранее угрозы получила глава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Вильма Русковска, от которой потребовали вынесения приговора бывшему премьер-министру Зорану Заеву и Вице Заеву.

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