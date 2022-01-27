Вашингтон, 27 января, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским обсудить «сдерживание» России и выразить поддержку суверенитету Украины, заявила 27 января на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По её словам, Байден и Зеленский будут обсуждать последние дипломатические шаги и «усилия по сдерживанию России».

«Президент Байден подтвердит приверженность Соединённых Штатов поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и нашу приверженность ничего не обсуждать об Украине без Украины», — заявила Псаки

Кроме того, она сообщила, что переговоры также направлены на то, чтобы «сверить часы» по ситуации, развивающейся вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Псаки ещё раз призвала всех граждан США покинуть территорию Украины.

Напомним, США и их сателлиты с ноября 2021 года ежедневно делают заявления о «российском вторжении» на Украину, которое начнётся буквально со дня на день.