Скопье, , 00:49 — REGNUM Министр окружающей среды и пространственного планирования Северной Македонии Насер Нуредини 27 января заявил, что изменение системы отопления домашних хозяйств приведет к снижению уровня загрязнения воздуха в стране и улучшению здоровья граждан.

Возобновляемые источники энергии, такие как ветряки, могут создать больше экологических проблем, чем решить Wikimedia

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, к 2030 году в стране планируют закрыть угольные ТЭС и перейти на возобновляемые источники электроэнергии. В настоящее время 65% электроэнергии в стране производятся на ТЭС Манастир и Осломей.

Насер Нуредини «Наша идея состоит в том, что мы будем увеличивать число возобновляемых источников энергии и инвестировать в солнечные панели и ветряные электростанции, что очень важно для страны и достижения энергетической независимости. Шагом к этому будет строительство ГЭС в Чебрене — это позволит стабилизировать энергоснабжение».

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