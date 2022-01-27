Скопье, 28 января, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Министр окружающей среды и пространственного планирования Северной Македонии Насер Нуредини 27 января заявил, что изменение системы отопления домашних хозяйств приведет к снижению уровня загрязнения воздуха в стране и улучшению здоровья граждан.

Wikimedia Возобновляемые источники энергии, такие как ветряки, могут создать больше экологических проблем, чем решить

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, к 2030 году в стране планируют закрыть угольные ТЭС и перейти на возобновляемые источники электроэнергии. В настоящее время 65% электроэнергии в стране производятся на ТЭС Манастир и Осломей.