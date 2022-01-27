Краснодар, , 22:52 — REGNUM 28-летний колумбийский таранный форвард «Краснодара» Джон Кордоба был выведен из заявки «быков» на текущий сезон Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Об этом сообщили на официальном сайте лиги.

ФК «Краснодар»

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», «Краснодар» вывел Кордобу из заявки из-за того факта, что колумбийский нападающий не успеет восстановиться от травмы подколенного сухожилия до конца нынешнего сезона.

Таким образом, заявочное место Кордобы займет новичок российского клуба Эрик Ботхейм, перешедший в «Краснодар» 1 января 2022 года из «Буде-Глимта» за 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Кордоба принял участие в пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.