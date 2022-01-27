Вашингтон, 27 января, 2022, 22:41 — ИА Регнум. США по-прежнему призывают всех американцев покинуть территорию Украины из-за высокой вероятности «российского вторжения», заявила 27 января на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Мы продолжаем призывать граждан США, которые сейчас находятся на Украине, покинуть Украину», — сказала Псаки.

По её словам, «вторжение может произойти в любое время, наша оценка не изменилась».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с аналогичным призывом к американцам выступило посольство США в Киеве, объясняя его сложной ситуацией в сфере безопасности.

Напомним, США и их сателлиты с ноября 2021 года ежедневно заявляют о «российском вторжении» на Украину, которое «вот-вот» состоится.