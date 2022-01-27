На Вологодчине приостановят оказание плановой медпомощи
Вологда, 27 января, 2022, 22:34 — ИА Регнум. В Вологодской области с 31 января частично приостановят оказание плановой медицинской помощи, сообщает региональное правительство.
Также в регионе временно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи для взрослого населения в амбулаторных, стационарных условиях и условиях дневных стационаров. Ограничение не коснется деятельности дневных и круглосуточных стационаров медицинских организаций в части оказания медицинской помощи по профилям «акушерство и гинекология», «гематология», «онкология», «детская онкология», «психиатрия», пациентов с социально значимыми заболеваниями.
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Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор заразился коронавирусом.