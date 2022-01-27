Вологда, 27 января, 2022, 22:34 — ИА Регнум. В Вологодской области с 31 января частично приостановят оказание плановой медицинской помощи, сообщает региональное правительство.

Бригадиров Евгений. Фрагмент портрета Врач

«Вусловиях ухудшающейся ситуации, когда идет еженедельное удвоение заболеваемости, когда массово выбывают медицинские работники, мы вынуждены для оказания неотложной помощи больным ОРВИ и коронавирусом временно приостановить с 31 января проведение профилактических мероприятий в отношении взрослого населения в части диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, за исключением вакцинации, обязательных периодических и предварительных медицинских осмотров отдельных категорий работников», — заявил замгубернатора Антон Кольцов.

Также в регионе временно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи для взрослого населения в амбулаторных, стационарных условиях и условиях дневных стационаров. Ограничение не коснется деятельности дневных и круглосуточных стационаров медицинских организаций в части оказания медицинской помощи по профилям «акушерство и гинекология», «гематология», «онкология», «детская онкология», «психиатрия», пациентов с социально значимыми заболеваниями.

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Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор заразился коронавирусом.