Бишкек, 27 января, 2022, 22:13 — ИА Регнум. На границе между Киргизией и Таджикистаном продолжается стрельба. По данным погранслужбы Киргизии, попытка провести переговоры между киргизскими и таджикскими чиновниками провалилась по вине таджикской стороны, — передает ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Армия Таджикистана

«В 23:50 (21:50 мск) 27 января 2022 г. на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций кыргызских военнослужащих», — подчеркивает ГКНБ Киргизии.

Бои между военнослужащими Киргизии и Таджикистана проходят в местностях Кочо-Бою и Дахма (Баткенская область Киргизии). По данным СМИ, пограничный конфликт начался после того, как «пограничники Таджикистана перекрыли участок дороги Баткен — Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района». В ходе перестрелки ранения получили более 10 человек, один убит. Несколько сел, расположенных в зоне боевых действий, обесточены, мирные жители эвакуированы.