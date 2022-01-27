В Британии заявили о выявлении свыше 96 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Лондон, 27 января, 2022, 21:50 — ИА Регнум. В Британии за последние сутки зафиксировано почти 97 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает 27 января правительство страны.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Коронавирус
Заражение COVID-19 выявили у 96 871 человека, после чего общее число зарегистрированных случаев заражения составило в Британии 16 245 474.
Кроме того, сообщается о смерти за 24 часа 338 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего в списке жертв эпидемии 155 040 человек.
По утверждению правительства, в Британии полностью вакцинировано против коронавируса более 80% населения.