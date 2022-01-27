Тегусигальпа, 27 января, 2022, 22:20 — ИА Регнум.

В Гондурасе 27 января объявлено о формировании нового кабинета министров на период 2022—2026 годов. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Гондурас

Министром финансов станет советник председателя Национального избирательного совета Гондураса Рикси Монкада. Профессор Даниэль Спонда возглавит министерство образования, а министерство здравоохранения — доктор наук Хосе Мануэль Матеу. Адвокат Томас Вакеро выбран новым министром внутренних дел. Департамент государственной безопасности будет представлять генерал Рамон Сабильон. Министерство обороны возглавит гражданское лицо, адвокат Хосе МануэльСелайя. Другой адвокат, Сара Серне, станет министром труда и социального обеспечения.

Объявление нового кабинета было сделано во время церемонии инаугурации нового президента Гондураса Сиомары Кастро на Национальном стадионе в Тегусигальпе.