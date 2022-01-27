Сыктывкар, 27 января, 2022, 21:48 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус был выявлен у 623 человека, 19 из них ранее прошли ковид-вакцинацию. Об этом в своем ежедневном видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

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«У 12 из привитых заболевших амбулаторное течение болезни, семь человек пришлось госпитализировать», — сообщил Уйба.

Всего, по его словам, в Коми прошли вакцинацию от ковида 400 933 человека, более 70 тысяч сделали ревакцинацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Коми приостановили плановую госпитализацию.