Исфара, Таджикистан, 27 января, 2022, 21:37 — ИА Регнум. До 11 увеличилось число раненых в ходе конфликта на киргизской границе граждан Таджикистана, сообщает «Авеста». Один таджикский гражданин погиб.

Mil.ru В военном госпитале

В больнице города Исфара (Таджикистан) уточнили, что восемь из 11 раненых — военные, трое — гражданские.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе перестрелки на таджикско-киргизской границе четверо граждан Киргизии получили ранения.