Архангельск, 27 января, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В Архангельской области выявлены случаи фиктивной ковид-вакцинации. Только в январе в одном из медучреждений было выдано 47 «липовых» сертификатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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Глава региона Александр Цыбульский призвал органы внутренних дел в таких случаях действовать наступательно.

«Здесь надо использовать весь арсенал сил и средств, имеющихся в распоряжении органов внутренних дел. Речь идет не только о сохранении здоровья, а порой и о жизни людей. Дело в том, что при неправильных статистических данных сложно принять эффективные управленческие решения. Вы все знаете, что введение любых ограничительных мер вызывает очень сильную социальную реакцию населения, поэтому принятие таких решений должно основываться только на достоверных данных», — отметил Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за последние сутки ковидом заболели 1237 человек.