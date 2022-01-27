Москва, 27 января, 2022, 21:08 — ИА Регнум. К мирному выходу из конфликта призвало руководство ОДКБ таджикскую и киргизскую стороны, сообщили 27 января в пресс-службе организации.

Официальная публикация Станислав Зась

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который вечером 27 января провёл телефонные переговоры с секретарем совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзодой и секретарем совбеза Киргизии Маратом Иманкуловым.

Во время переговоров Зась, комментируя начавшиеся на границе боестолкновения, призвал обе стороны конфликта к немедленному прекращения огня.

Станислав Зась «Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путём. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со стороны Таджикистана есть один погибший, пятеро ранены, со стороны Киргизии — четверо раненых.