Курган, 27 января, 2022, 20:58 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 27 января с коронавирусной инфекцией госпитализировано 40 человек, выписались по выздоровлению 26. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе лабораторно подтверждено 176 новых случаев заражения коронавирусом. Это на четыре случая больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 27 января выявлено 53 387 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 50 824 человека, скончались 1044 (один пациент за минувшие сутки).