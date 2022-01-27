Орел, 27 января, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Инициатива о признании геноцида советского народа в год Великой Отечественной войны требует широкомасштабной и тщательной законотворческой работы, в том числе и на международном уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»).

Мирные жители у входа в землянку в освобожденном селе Васильевка Орловской области

«Целиком и полностью поддерживаю инициативу Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма, которая направила письмо президенту Российской Федерации В.В. Путину с просьбой признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны. Однако данная инициатива требует широкомасштабной и тщательной законотворческой подготовки и разработки законодательных инициатив, которые необходимо будет инициировать и принять не только на федеральном, но и международном уровне. Так как только в данном случае будет возможно инициировать рассмотрение конкретных судебных процессов и споров по конкретным фактам геноцида советского народа немецко-фашистскими захватчиками, которые происходили в период Великой Отечественной войны в рамках заседаний Международного суда», — подчеркнул Евгений Косогов.

«Особое значение в данном случае будет иметь разработка Международной конвенции, где будут прописаны нормы, что Российская Федерация и ее граждане являются правопреемниками государства СССР, и они имеют право инициировать на международном уровне в рамках судебных процессов рассмотрение конкретных фактов геноцида», — отметил Косогов.

Депутат высказал мнение о недостаточном внимании действующего состава Государственной думы и Совета Федерации к разработке законодательных инициатив международного уровня.

«Поэтому реализовать все выше сказанное получится только в случае прямого поручения и постоянного контроля со стороны президента РФ В.В. Путина», — считает депутат.

Собеседник агентства также высказал готовность лично принять активное участие в разработке пакета законов как на федеральном, так и международном уровне.

«Считаю, что в будущем это позволит избежать повторения трагических событий Великой Отечественной войны на территории нашего государства», — подчеркнул Евгений Косогов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 января, стало известно об обращении Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны и учредить День геноцида советского народа.