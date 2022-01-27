Баткен, Киргизия, 27 января, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Четверо киргизских военных получили ранения в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили 27 января в минздраве Киргизии.

Mz.mosreg.ru Врачи скорой помощи

Всех раненых госпитализируют в Баткенскую областную объединённую больницу. Их доставляют на двух машинах скорой помощи из села Кок-Таш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, таджикская сторона назвала свои потери в ходе перестрелки на границе с Киргизией: один человек погиб и ещё пятеро ранены.