На границе с Таджикистаном ранены четыре военных из Киргизии
Баткен, Киргизия, 27 января, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Четверо киргизских военных получили ранения в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили 27 января в минздраве Киргизии.
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Врачи скорой помощи
Всех раненых госпитализируют в Баткенскую областную объединённую больницу. Их доставляют на двух машинах скорой помощи из села Кок-Таш.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, таджикская сторона назвала свои потери в ходе перестрелки на границе с Киргизией: один человек погиб и ещё пятеро ранены.