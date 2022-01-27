Вашингтон, 27 января, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Госдепартамент США призвал главу Чечни Рамзана Кадырова освободить Зарему Мусаеву — супругу экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, а также прекратить преследование лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и нападки на правозащитников и представителей независимых СМИ. Заявление с этими требованиями опубликовано на сайте Госдепа.

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«Мы отвергаем безосновательные попытки главы Чечни Рамзана Кадырова очернить правозащитников и независимых журналистов и мы призываем его прекратить преследование со стороны властей инакомыслящих, представителей LGBTQI+ сообщества, религиозных и этнических меньшинств и других людей, включая репрессии против членов их семей», — приводит требования Госдепа США РИА Новости.

В тексте заявления также утверждается, что власти Чечни оказывают давление на проживающих в республике граждан в качестве воздействия на их родных, покинувших Россию и критикующих её из-за рубежа. Имеют место также случаи похищений и задержаний людей внутри Чечни и в других субъектах РФ.

«Мы призываем к немедленному освобождению всех, кто был несправедливо задержан», — сказано в заявлении, также высказывается призыв к Российским властям привлечь к ответственности всех причастных к нарушению прав человека в Чечне. Напомним, 20 января в Нижнем Новгороде произошло задержание Заремы Мусаевой — жены бывшего судьи верховного суда Чечни. Вооруженные лица в гражданской одежде предъявили ей постановление о принудительном доставлении на допрос и вывезли в Чечню. Глава региона, комментируя эти события, сообщил, что сотрудники правоохранительных органов работали в соответствии с законами РФ. Женщине трижды посылали повестку о явке для дачи показаний по делу о мошенничестве, однако она не являлась, а при задержании напала на сотрудника полиции, заработав себе «на реальный срок».

«Чтобы не доводить до этого, ей надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела. «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.