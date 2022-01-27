Салехард, 27 января, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 27 января, в день освобождения блокадного Ленинграда от фашистских захватчиков, рассказал о судьбе жительницы Лабытнанги Хилье Мельковой. Историю ямальской блокадницы он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

Пресс служба губернатора ЯНАО Хилья Матвеевна Мелькова

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«В этот день хочу рассказать о жительнице Лабытнанги Хилье Матвеевне Мельковой. Когда началась блокада, ей было четыре года. Отца забрали на фронт, дома осталась беременная мама и пятеро детей. По Дороге жизни их вывезли только через семь месяцев. Хилья Матвеевна помнит, как утонули две машины, которые ехали перед ними», — пишет глава ЯНАО.

Из блокадного Ленинграда семья Хильи Мельковой попала в Омск, потом на Ямал. Хилья выучилась на учителя и преподавала в самых отдалённых посёлках региона.

«Низкий поклон всем, кто прошел через эти события. Ваш подвиг навсегда останется в нашей памяти!» — подытожил свой рассказ Дмитрий Артюхов.

В комментариях ямальцы присоединились к чествованию подвига блокадников и освободителей Ленинграда.

«Хилью Матвеевну знаем лично, сильного духа и отваги человек! Здоровья, счастья и только позитива! Гордимся и вечно благодарны», — отметила Анна З.

Ямальцы в комментариях пишут, что такие трагедии, как Великая Отечественная война и блокада Ленинграда должны оставаться в памяти, нужно напоминать о них, чтобы не подобное не повторилось в жизни подрастающих поколений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января 2022 года в России отмечают 78-ю годовщину со дня освобождения блокадного Ленинграда от фашистских захватчиков.