Исфара, Таджикистан, 27 января, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Один житель Таджикистана погиб, ещё пятеро ранены в ходе конфликта на границе с Киргизией, сообщает 27 января ASIA-Plus.

Mil.ru Военнослужащие Таджикистана

По данным источников в Центральной больнице города Исфары (Таджикистан), куда доставили раненых, с огнестрельными ранениями поступили трое мирных жителей и двое военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перестрелка между военными Таджикистана и Киргизии произошла в селе Сомониён. Сначала со стороны Киргизии, по версии Душанбе, камнями забросали автомобиль граждан Таджикистана.